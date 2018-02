Maltempo:giovedì nuova perturbazione,neve anche a Roma

ROMA, 26 FEB - In arrivo giovedì una nuova perturbazione dalla Spagna che porterà neve al Nord e nelle zone interne del Centro. "Sono possibili fiocchi - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - anche a Roma, dove gli accumuli potranno registrarsi solo all'inizio, dato che la sovrapposizione di una massa d'aria calda sul 'cuscinetto gelido' porterà pioggia". Precipitazioni più consistenti in Toscana, mentre nelle Isole maggiori, a causa di correnti miti dal Nord Africa, le temperature saliranno a 18-20 gradi. Per quanto riguarda la perturbazione in corso, sta per raggiungere il suo apice la forte ondata di freddo siberiano che è arrivata in Italia. "Poi proseguirà, seppur in maniera più attenuata fino a giovedì - spiega Nucera - quando arriverà una perturbazione dalla Spagna che porterà in un primo momento neve al Nord ed in pianura anche al Centro. Da giovedì, prosegue l'esperto "saranno soprattutto le regioni del Centro Sud e le Isole Maggiori coinvolte dalle precipitazioni nevose a quote basse".