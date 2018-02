Di Biagio, io traghettatore? Mi sento ct

FIRENZE, 26 FEB - "Dite che sono un traghettatore? Chiamatemi pure come vi pare, io oggi mi sento il ct della nazionale e come vengo chiamato è l'ultimo dei problemi": così Luigi Di Biagio si presenta al suo primo giorno da commissario tecnico, allo stage azzurro di Coverciano. L'allenatore dell'Under 21 e' stato chiamato alla guida della nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e l'esonero di Ventura, "e ora l'unica cosa che ho in mente e' fare bene con questi ragazzi". E Gianluigi Buffon tornerà in nazionale per le due amichevoli di marzo, contro Inghilterra e Argentina. "Ho parlato con lui - ha detto Di Biagio - probabilmente farà parte del gruppo di marzo. Un giocatore come lui non può smettere dopo la Svezia". Di Biagio ha aggiunto che dei veterani, Chiellini si è detto disponibile a tornare, Barzagli no, mentre De Rossi alle prese con alcuni problemi fisici.