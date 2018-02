Papa: esce nuovo libro-intervista 'Dio è giovane'

ROMA, 26 FEB - Arriva un nuovo libro intervista di Papa Francesco, 'Dio è giovane', che uscirà con un grande lancio internazionale, il 20 marzo 2018. In Italia lo pubblicherà Piemme, casa editrice del Gruppo Mondadori, che ne gestisce i diritti mondiali. Il libro è preordinabile sugli store online. Due anni dopo 'Il nome di Dio è Misericordia', pubblicato in oltre 100 paesi, è pronto un nuovo grande progetto editoriale del pontificato di Papa Francesco: il Santo Padre dedica infatti il 2018 alle giovani generazioni e il libro anticipa e prepara il grande Sinodo dei Giovani che si celebrerà in Vaticano nell'ottobre 2018. 'Dio è giovane' - Una conversazione con Thomas Leoncini, uscirà in tutto il mondo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che, nella ricorrenza della Domenica delle Palme, si celebra in Vaticano e nelle diocesi dei cinque continenti. Il Papa ha voluto vergare di suo pugno il titolo del libro sulle copertine delle sei principali lingue. Nel volume intervista a sua firma, Papa Francesco si rivolge ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, in un dialogo coraggioso, intimo, memorabile. Un messaggio di liberazione che attraversa il presente e disegna il futuro, costruendo un ponte tra le generazioni per rinnovare nel profondo le nostre società. Conversando con Thomas Leoncini, il Pontefice analizza con forza e passione i grandi temi della contemporaneità, sottraendo le nuove generazioni, ovvero i grandi scartati del nostro tempo inquieto, dai margini in cui sono state relegate e indicandole come protagoniste della storia comune. Leoncini, giornalista, scrittore, nato nel 1985, impegnato nello studio di modelli psicologici e sociali, ha conversato con Zygmunt Bauman per Nati liquidi (Sperling & Kupfer, 2017). Questi gli editori coinvolti nel lancio del libro in Europa, Stati Uniti e America Latina: USA e Canada, Random House; Francia, Robert Laffont; Germania, Herder; Spagna e Sud America, Editorial Planeta; Portogallo, Planeta Manuscrito; Brasile, Editora Planeta; Polonia, Znak; Croazia, Verbum; Slovacchia, Fortuna Libri; Slovenia, Druzina; Rep. Ceca, Omega.