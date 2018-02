Piogge in Calabria, neve sui rilievi

CATANZARO, 26 FEB - Pioggia intensa dovunque e neve che continua a cadere sui rilievi in queste ultime ore in Calabria, con le temperature in deciso calo. Nevica in particolare in Sila, sull'Aspromonte, sulle Serre e nella zona del Pollino. Altrove è la pioggia a dominare. Al momento sui rilievi si contano diversi centimetri di manto bianco a Camigliatello Silano sul versante cosentino, ma la situazione non è molto diversa a Trepidò di Cotronei, e nei villaggi Mancuso e Racise nel catanzarese. Stesso panorama a Gambarie d'Aspromonte. Non si segnalano criticità particolari per la circolazione stradale sulla A2 e in particolare sulle arterie montane più interessate dai fenomeni come la statale 107 Silana-Crotonese, alla 108 Colosimi-San Giovanni in Fiore, e ancora ad Acri e Longobucco. I mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas sono tutti all'opera per garantire la percorribilità delle strade statali. A San Giovanni in Fiore il sindaco ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.