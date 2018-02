Fassone, da Li appoggio totale

ROMA, 26 FEB - "Rilevo che c'è una sorta di accanimento ad orologeria nei confronti di una proprietà che è molto diversa da quelle italiane, tradizionali, a cui siamo abituati. E' un uomo d'affari cinese, con una modalità di condurre il proprio business molto diversa da quella cui noi siamo abituati, che magari lascia un po' perplessi. Per quello che vedo io, non mi fa mancare niente". L'ad del Milan Marco Fassone, ospite di 'Radio anch'io sport', interviene sulle voci circa la presunta insolvenza di Li Yonghong, il magnate che ha rilevato la maggioranza del club "L'appoggio che ha dato finora è totale. E' presente, ha investito cifre impressionanti tra acquisizione della società, copertura delle perdite dello scorso anno, gli aumenti di capitale fatti quest'anno - aggiunge Fassone - Io incrocio le dita e mi auguro che le cose possano andare avanti così. Per quel che vedo io, vado avanti in una gestione manageriale corretta e non mi manca il supporto. Dobbiamo abituarci ad una modalità diversa di interpretare i presidenti".