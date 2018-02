Cinema: in vetta ancora 'A casa tutti bene' di Muccino

ROMA, 26 FEB - Gabriele Muccino e il cast multistellare di A Casa Tutti bene si confermano in vetta al box office con quasi 2 milioni di euro (1.922) nel weekend, portando il totale in due settimane a 6,6 mln. Risale di una posizione, ed è secondo Black Panther di Ryan Clooger, basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel Comics: quasi 1,5 mln nel weekend (sfiorati i 5 in totale). La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, versione libera de la Bella e la Bestia, ottiene 1,2 mln (3,5 in due settimane). Al quarto posto entra Il filo nascosto con Daniel Day-Lewis, nei panni del sarto inglese Reynolds Woodcock ispirato a Balenciaga, con 1 mln 80 mila euro. Subito dietro, il seguito di Belle & Sebastien che porta a casa 1,2 mln. Scivolano al 6/o posto le peripezie amorose di Anastasia e Christian in Cinquanta sfumature di rosso (oltre 13 mln in tre settimane). Seguono due new entry: La vedova Winchester (682 mila) e Sconnessi (641 mila). Chiudono The Post (che sfiora quota 6 mln e Ore 15:17 - Attacco al treno.(ANSA).