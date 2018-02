Corea Sud, Usa abbassino pretese per dialogo con Nord

PECHINO, 26 FEB - Gli Usa devono abbassare la loro asticella per poter avviare il dialogo bilaterale con la Corea del Nord: lo ha affermato il presidente sudcoreano Moon Jae-in per il quale è importante che questo colloquio possa fare prima di tutto passi in avanti. Allo stesso tempo, Pyongyang "mostrare la sua intenzione di denuclearizzare", ha detto Moon, secondo il suo portavoce, incontrando la vice premier cinese Liu Yandong alla quale ha chiesto il sostegno di Pechino per favorire il negoziato Usa-Nord.