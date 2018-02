Cav,difficile recuperare rapporto con Pd

ROMA, 26 FEB - "Se si può recuperare qualcosa nel rapporto con Renzi? No, la vedo difficile". Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Rtl 102.5. "Se mi aspetto qualche sorpresa rispetto ai sondaggi? - prosegue - Non non mi aspetto sorprese, rispetto all'affermazione del Centrodestra e di FI, penso che avremo splendido risultato".