Siria: Ong, almeno 10 morti in nuovi bombardamenti

BEIRUT, 26 FEB - E' di almeno 10 morti il bilancio di nuovi bombardamenti e raid aerei sulle città della Ghuta, in Siria, nonostante la risoluzione dell'Onu per la tregua votata sabato scorso. L'Osservatorio per i diritti umani e i volontari degli White Helmets, hanno affermato che 9 persone sono morte in una raid poco dopo la mezzanotte a Duma e un'altra persona ad Harasta. Ieri i morti sono stati 14.