Amazon: Pmi italiane 350 mln export e 10 mila posti nel 2017

ROMA, 26 FEB - Le aziende italiane che vendono su Amazon Marketplace hanno raggiunto la cifra record di export di oltre 350 milioni nel 2017. Oltre 10 mila imprese italiane vendono su questa piattaforma e oltre un terzo esporta i prodotti soprattutto in Europa e alcune anche in tutto il mondo. Lo afferma Amazon in una nota in cui afferma che "per aiutare le piccole e medie imprese ad esportare i loro prodotti, Amazon ha creato una serie di strumenti di supporto e di servizi come la spedizione e la distribuzione a livello globale e la gestione del customer service nella lingua locale. Ogni anno Amazon traduce anche centinaia di milioni di schede prodotto, consentendo di vendere a livello internazionale con un minimo sforzo". L'analisi, realizzata dalla società di consulenza economica Keystone Strategy, ha rilevato che le aziende indipendenti italiane che vendono su Amazon hanno generato più di 10.000 posti di lavoro per supportare la propria crescita sul Marketplace (oltre 3000 posti nel Nord Ovest e nel Sud, 2000 nel Centro, mille nel Nord Est e 900 nelle isole). (ANSA).