Cav, ho in mente premier, ma non lo dico Ha un altissimo impegno, non vuole suo nome nel tritacarne

(ANSA) ROMA, 26 FEB - "Io sono legato ad un impegno assunto col premier che ho in mente - che poi dirò - il quale, avendo al momento un altissimo impegno, non vuole che il suo nome venga messo nel tritacarne prima di lasciare l'importantissima funzione che svolge per fare il premier del suo paese". Così Silvio Berlusconi a Rtl sul candidato premier che FI intende proporre rispondendo ad una domanda. L'intervistatore ha concluso dicendo che dunque il nome è Antonio Tajani.