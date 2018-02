Di Maio, alleanze? Vincolo è contratto

ROMA, 26 FEB - "Non mi fido di nessuno, non c'è un grado di fiducia maggiore su uno o su un altro. Li ho visti tutti all'opera. Leggo scenari che non ho tempo di smentire. Ora che saremo primo partito dovranno essere loro a seguirci e non il contrario. Li voglio vincolare a un contratto". Così il candidato premier di M5s, Luigi Di Maio, a Mattino Cinque, su Canale Cinque, risponde a una domanda sulle future alleanze dopo il voto.