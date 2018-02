Cav, Nazareno non era accordo politico

(ANSA) ROMA, 26 FEB - Un accordo con Renzi dopo il voto? "La vedo molto difficile; sono uno dei tanti italiani che ha creduto in Renzi, ha creduto che fosse una ventata di novità. Il patto del Nazareno era un metodo per cambiare insieme la Costituzione che appartiene a tutti. Invece Renzi ha mostrato di non voler rispettare alcun patto, faceva approvare cose diverse da quelle concordate; quella collaborazione, che non era un patto politico, è finita male. Renzi, dopo aver reciso il cordone ombelicale che legava il Pd di Bersani e D'Alema alla storia comunista, non ha saputo dare un senso al suo partito e il Pd è rimasto una scatola vuota, un apparato per la gestione del potere. Molti dei suoi elettori li trovo nei nostri incontri disorientati e delusi e mi sono permesso di fare un appello: l'unico modo per difendersi dal pericolo grillino e l'unico voto utile è un voto al centrodestra. L'Italia ha bisogno di essere governata o sarà il caos". Così il presidente di FI Silvio Berlusconi a Rtl.