Gelo sull'Italia, nevica a Roma

ROMA, 26 FEB - Il vento gelido siberiano Burian congela l'Italia. Tracollo termico in tante regioni, soprattutto del Nord. Dalla notte scorsa fitta nevicata anche su Roma e sul suo litorale: la Capitale si risveglia imbiancata, con il traffico dei treni fortemente rallentato attorno al nodo ferroviario. Disagi nelle strade per gli alberi caduti e gli automobilisti fermi in panne. Il Campidoglio invita i romani a limitare gli spostamenti. Come in molte altre città, nella Capitale scuole chiuse. Anche Milano nella morsa del freddo, ma senza criticità, mentre in Veneto splende il sole, ma in montagna ci sono temperature fino a -23. Termometro in picchiata anche a Torino ed in Emilia Romagna. A Roma convocato il Comitato operativo della Protezione Civile.