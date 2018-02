Triplo Griezmann, Montella va al tappeto

SIVIGLIA (SPAGNA), 25 FEB - L'Atletico Madrid non rinuncia al sogno della Liga, anche se il Barcellona capolista, che ieri ne ha fatti 6 al Girona, continua ad avere sette punti di vantaggio sui 'colchoneros' (65 contro 58). La squadra del Cholo Simeone oggi è andata a vincere per 5-2 a Siviglia, contro la formazione di casa allenata da Vincenzo Montella. Grande protagonista dell'incontro è stato Griezmann, autore di una tripletta, mentre le altre due reti le hanno segnate Koke e Diego Costa. Per il Siviglia gol di Nolito e Sarabia. Il pubblico andaluso ha comunque applaudito la propria squadra nonostante la sconfitta. "Abbiamo dei tifosi eccezionali - ha commentato Montella -. Sullo 0-3 ci hanno incitato. E' un pubblico che si diverte quando la squadra gioca e che capisce quando ci sono episodi che cambiano le partite. Complimenti ai tifosi che ci hanno dato una dimostrazione di affetto notevole nonostante le difficoltà. La squadra ha fatto mezz'ora ad alto livello, ma abbiamo fatto 2-3 errori clamorosi in disimpegno".