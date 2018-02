Maltempo: scuole chiuse a Cascia

PERUGIA, 25 FEB - Le scuole resteranno chiuse lunedì 26 a Cascia, in via precauzionale, come in molto altri comuni umbri, compresi Perugia e Terni, a causa dell'allerta arancione, per criticità moderata, emessa dalla Protezione civile, per il rischio di neve a bassa quota e di formazione di ghiaccio. A Norcia il Comune ha invece per il momento deciso di non sospendere le lezioni. Le condizioni meteo attuali e le previsioni per la notte (caduta di pochi centimetri di neve ed abbassamento delle temperature) non risultano tali da richiedere un'ordinanza di chiusura per il sindaco che raccomanda tuttavia alla cittadinanza, con particolare attenzione agli abitante delle Sae (Soluzione abitative di emergenza) e dei Mac (Moduli abitativi collettivi), di porre in essere "tutte le attenzioni alle quali eravamo abituati nelle nostre case (es. un filo di acqua aperta e termosifoni almeno a 18 gradi)". Nella zona le temperature potrebbero toccare i -10 gradi:"Siamo pronti con il Piano antineve", ha assicurato il sindaco.