Abbiati "il Milan è ora un gruppo unito"

ROMA, 25 FEB - "Questa squadra ha capito bene il proprio valore, evidentemente prima non lo avevano ben chiaro in testa, e ora gioca davvero da gruppo unito". Così il club manager rossonero, Christian Abbiati a Premium prima di Roma-Milan. "Il 'Gattusismo' se è allenarsi tutti i giorni a 100 all'ora sì, esiste - aggiunge l'ex portiere - ma in realtà il mister ha semplicemente le idee chiare sul lavoro che c'è da fare e i ragazzi lo seguono. Questo è un periodo chiave della nostra stagione: in campionato stiamo cercando di recuperare, mercoledì abbiamo il ritorno di Coppa Italia, domenica prossima il derby e poi l'Europa League. Ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Donnarumma? Supererà il mio record di presenze, è uno dei portieri più forti al mondo e spero assieme a tutti i tifosi che resti a lungo in questo club. Reina? Discorsi che non competono me".