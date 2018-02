Cinema: Black Panther vince a box office, incassi record

ROMA, 25 FEB - Black Panther, il nuovo film della Marvel, batte tutti al box office Usa per la seconda settimana consecutiva con un risultato di 108 milioni in biglietti venduti. Secondo le previsioni Black Panther si avvia ad essere uno dei maggiori blockbusters di tutti i tempi. Il risultato di questo weekend tra gli unici quattro capaci di superare i 100 mln di dollari nel secondo fine settimana, con "Star Wars: Il risveglio della forza, Jurassic World e The Avengers. Di questi solo Il risveglio della Forza ha avuto un migliore secondo weekend. Nelle due settimane dall'uscita il film ha incassato 400 milioni sul mercato americano e 704 nel mondo. Quanto alle altre nuove uscite la commedia della Warner Bros, Game Night. Indovina chi muore stasera?, con Jason Bateman e Rachel McAdams ha incassato 16.6 milioni. Il thriller sci-fi Annientamento con 11 milioni.