Samp: Giampaolo, vittoria meritata

GENOVA, 25 FEB - Una vittoria "non scontata" ma "sudata, difficile e meritata". Marco Giampaolo non ha dubbi dopo il successo contro l'Udinese al Ferraris. "La partita mi è piaciuta molto - ha detto - L'abbiamo giocata con convinzione. Non era scontato il risultato ma anzi c'era il rischio di sottoporsi a tanti contropiedi. La squadra mi è piaciuta molto perché ha giocato in maniera matura. Mi dispiace solo aver perso due giocatori per infortunio (Ramirez e Bereszynski)". Tre punti che confermano i blucerchiati in piena lotta per un posto in Europa League. "Pressione? La pressione devono averla gli altri quelli che hanno costruito squadre per arrivare in Europa League. La Samp deve avere l'entusiasmo e l'ambizione di arrivare prima di quelle squadre lì. Da parte nostra nessuna pressione, anzi gioia".