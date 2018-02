M5s: tifosi Potenza, 'onore a Caiata'

POTENZA, 25 FEB - ''In questa regione di cecchini ci hai resi orgogliosi di essere potentini. Onore a te, Salvatore'. È lo striscione che i tifosi del Potenza calcio hanno esposto a sostegno di Salvatore Caiata, candidato alla Camera con il M5s ed espulso dal Movimento dopo la notizia del suo coinvolgimento, con l'accusa di riciclaggio, in un'inchiesta della Procura di Siena. Allo stadio Viviani, il Potenza (primo in classifica nel girone H della serie D) ha sconfitto per 3-0 l'Aversa Normanna. Caiata ha assistito al match in panchina, è stato più volte applaudito dal pubblico presente e a fine partita, in trionfo con la sua squadra, è andato a ricevere il "virtuale" abbraccio della curva Ovest, dove c'è la parte più calda dei tifosi rossoblù.