Gentiloni,no larghe intese con populisti

ROMA, 25 FEB - "Le larghe intese non le possiamo fare con le formazioni populiste ed estremiste, non farebbe bene al Paese. La scelta fondamentale che gli elettori devono fare è misurare le offerte in campo e decidere non quale sia la più accattivante ma la più solida". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a "Domenica Live" su Canale 5.