Maltempo: domani scuole chiuse a Roma

ROMA, 25 FEB - Domani scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. "E' stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio", si legge in una nota del Campidoglio. In considerazione "dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale che confermano i rischi di neve e forti gelate" resteranno chiusi anche parchi, ville storiche e cimiteri "fino a cessata allerta". Sempre per l'allerta meteo nella capitale saranno ridotti i bus in circolazione: saranno attive circa 120 linee e i mezzi circolanti avranno le gomme termiche. La rete metro e ferroviaria, a quanto si apprende, sarà invece regolarmente in funzione.