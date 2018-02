Gentiloni, aiuti fiscali per badanti

ROMA, 25 FEB - "Per i pensionati pensiamo ad aiuti in varie forme" a partire da "aiuti fiscali ai pensionati che hanno bisogno di una badante, un contributo per non pagare le tasse su quello, sia quelli che hanno bisogno di cure ospedaliere". Così il premier Paolo Gentiloni a Domenica Live. Bisogna proporre, aggiunge "cose realistiche, potrei dire che raddoppiamo le pensioni, purtroppo qualcuno lo fa ma non fa bene alla credibilità della politica". Per gli anziani serve anche "sicurezza e un sistema sanitario che funziona".