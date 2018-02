Semplici,vittoria Crotone dà convinzione

CROTONE, 25 FEB - "Una grande prestazione, faccio gli elogi ai ragazzi perché venire a Crotone a fare questo tipo di gara non è facile dopo la serie di risultati negativi". Così il tecnico della Spal Maurizio Semplici dopo la vittoria a Crotone. "Abbiamo ricreato - ha aggiunto - quei presupposti che fino a qualche gara fa non ci mancavano, creare e giocare con la mentalità che in questi anni avevo infuso a questi calciatori. Visto determinazione che veramente ci deve dare quella fiducia che ci era venuta meno. Andiamo avanti più fiduciosi di prima". "Oggi abbiamo dato la risposta migliore dall'attaccamento a questa maglia ai risultati che arrivano allenamento dopo allenamento per fare partite importanti come queste. Vittoria che ci dà convinzione nella prestazioni per il prosieguo del torneo nel raggiungere la salvezza".