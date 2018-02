Grasso a Norcia,c'è ancora molto da fare

PERUGIA, 25 FEB - "Arrivando a Norcia speravo di vedere tanti problemi risolti, invece c'è ancora molto da fare": a dirlo è il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, in visita alla città di San Benedetto. "Norcia deve tornare quanto prima al suo antico splendore e deve tornare ad accogliere turisti e perché ciò accada occorre innanzitutto ripristinare i collegamenti viari principali", ha aggiunto. "Anche se gran parte delle casette sono state consegnate, la metà delle attività commerciali attende ancora la delocalizzazione e questo è motivo di preoccupazione come mi hanno sottolineato in molti lungo le vie della città", ha sottolineato Grasso che, passeggiando lungo corso Sertorio, si è intrattenuto sia con i commercianti che con alcuni cittadini. L'ex presidente del Senato ha assaggiato anche alcuni prodotti tipici del territorio e ha concluso la sua visita presso gli stand di "Nero Norcia", la mostra mercato dedicata al tartufo nero.