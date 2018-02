Allarme per uomo con pistola: fermato albanese di 26 anni

GENOVA, 25 FEB - Allarme rientrato a Genova dopo che la polizia ha individuato e fermato l'uomo che sarebbe stato visto entrare con una pistola in un palazzo nei pressi dello stadio Ferraris di Genova facendo mobilitare diverse pattuglie della polizia e anche del nucleo antiterrorismo poche ore prima di Sampdoria-Udinese. Si tratta di un albanese di 26 anni ora trasferito in questura per accertamenti. Nell'abitazione in cui l'uomo è stato fermato gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola lanciarazzi ora al vaglio degli esperti della scientifica. A quanto sembra l'uomo nega di avere impugnato l'arma per minacciare una persona con cui avrebbe litigato.