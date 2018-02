Cerno twitta da ospedale, sono con Pd

TRIESTE, 25 FEB - "Ciao @matteorenzi e ciao a tutti i Dem. Sono sempre lì con voi anche se in questi giorni solo con lo spirito! Forza ragazzi! Io torno presto in pista, promesso! #forzaPd". E' il tweet postato questa mattina da Tommaso Cerno, candidato del Pd, capolista in Fvg e a Milano per il Senato. Il giornalista ha anche pubblicato a corredo una foto che lo ritrae in un letto di ospedale, ricovero per il quale sostiene di essere assente dalla campagna elettorale. (ANSA).