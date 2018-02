M5S: Costa, da servitore dello Stato disponibile a ministero

ROMA, 25 FEB - "Da servitore dello Stato, qualora il premier incaricato ritenesse di indicarmi come possibile Ministro dell'Ambiente, mi renderò disponibile". Lo afferma all'ANSA il Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Sergio Costa interpellato sulle parole di Luigi Di Maio che, a "In mezz'ora in più" di Lucia Annunziata su Rai3lo, lo ha proposto alla guida del dicastero dell'Ambiente.