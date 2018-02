Maltempo: neve imminente sul Lazio, a Roma Comune si prepara

ROMA, 25 FEB - Gelidi venti siberiani stanno raggiungendo anche il Lazio dove porteranno freddo e neve, compresa Roma. Entro domenica sera il crollo termico avverrà su tutta la parte orientale della regione e in nottata sul resto del territorio. Lo rende noto 3bmeteo.com. La capitale si prepara al rischio neve e ghiaccio con l'apertura della sala Coc (Centro operativo comunale) "per coordinare e assistere operativamente l'attuazione delle misure previste dal piano" anti emergenza. Alla Protezione Civile di Roma si riuniranno i Dipartimenti del Campidoglio competenti, la Polizia Locale, i Municipi e le società di pubblici servizi, presente il vice sindaco Luca Bergamo. La sindaca Virginia Raggi è in Messico per una conferenza sull'ambiente e ripartirà domani. Insieme al Coc verranno attivate anche le Ucl municipali (Unità di crisi locale) con il compito di presidiare e monitorare il territorio. La prefettura di Roma ha vietato la circolazione dei mezzi pesanti in città e nella provincia dalle ore 22 di oggi.