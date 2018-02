Di Maio, con M5S mai patrimoniale

ROMA, 25 FEB - "Smentisco che finirà con una patrimoniale. Per me la patrimoniale è una tassa illiberale. Colomban, che è una persona che stimo profondamente, è stato autore del piano sulle partecipate di Roma, dove si è passati da 23 società partecipate a undici". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a "1/2 h in più", su Raitre commentando le parole dell'ex assessore di Roma Massimo Colomban secondo il quale con il M5S al governo, finirebbe con l'introduzione della patrimoniale.