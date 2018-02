Lazio: Tare, pochi 70 mln per Milinkovic

ROMA, 25 FEB - Alle voci che danno Milinkovic Savic sulla strada per Madrid, sponda Real, il ds della Lazio Igli Tare ha risposto così: "Non penseremo al mercato fino a fine stagione: dobbiamo concentrarci sugli obiettivi di campo. Su Sergej non saprei fare valutazioni, ma 70 milioni sono pochi - ha assicurato il dirigente parlando a Premium -, li abbiamo già rifiutati quest'estate. Ad ogni modo, dal Real fino ad adesso non è arrivato nessun segnale. Qualche cessione, se ci sarà, sarà solo per cercare di migliorare ulteriormente il gruppo o per risolvere questioni economiche, ma vogliamo che la Lazio sia un punto di arrivo per i calciatori". In Inghilterra si parla anche di un interesse del Manchester United per il forte centrocampista serbo.