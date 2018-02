Di Maio, non mi fido della Lega

ROMA, 25 FEB - Se la distanza tra M5S e Lega è aumentata? "Io non mi fido di nessuno e spero che gli italiani impediscano al centrodestra di Berlusconi di raggiungere un risultato notevole. Questi qui, a differenza di Berlusconi e Bossi, litigano dalla mattina alla sera". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a "1/2 h in più", su Raitre. E Di Maio sottolinea: "Io tra l'altro sono un cittadino della Provincia di Napoli e non è che Salvini togliendo la parola Nord possa cancellare parole come "Vesuvio lavali col fuoco"...