Gb: Camilla in campo per i libri

LONDRA, 25 FEB - Sempre più accettata in Gran Bretagna nel suo ruolo - discreto, ma ormai ben presente - di consorte dell'erede al trono, Camilla Parker-Bowles prende carta e penna per pubblicare oggi sulla stampa una perorazione in favore dell'educazione dei figli alla lettura e alla conoscenza dei libri in occasione del World Book Day. In un articolo vergato per il Sunday Express, la duchessa di Cornovaglia, seconda moglie del principe Carlo dopo Diana, invita i genitori del Regno a leggere qualche pagina ai propri figli piccoli ogni giorno, per "guidarli in un viaggio di scoperte". Camilla ricorda con gratitudine come, da bambina, suo padre leggesse per lei qualcosa ogni sera. "Quelle sere mi hanno trasmesso un amore per la lettura durato tutta la vita e hanno fatto sì che io condividessi la stessa passione coi miei figli e ora coi miei nipoti".La duchessa non nega che i libri possano sembrare ad alcuni "old fashion". Ma in realtà - nota - restano un patrimonio prezioso per nutrire l'anima e l'intelligenza