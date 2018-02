Siria: nuovi raid aerei su Ghuta nonostante la tregua

ROMA, 25 FEB - Nuovi raid aerei del regime siriano si sono registrati oggi sulla Ghuta nonostante la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sulla tregua umanitaria di 30 giorni in Siria: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, citato dai media internazionali, denunciando la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 30. I ribelli, citati dagli attivisti locali, riferiscono di scontri isolati con le forze governative in diverse aree limitrofe.