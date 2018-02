Benevento: Mastella, Pairetto scandaloso

BENEVENTO, 25 FEB - "L'arbitraggio di Pairetto di ieri sera a San Siro è stato davvero ignobile e scandaloso. Non è più possibile tollerare simili ingiustizie, né è possibile continuare ad assistere a un utilizzo della Var così 'disinvoltamente' avverso alle squadre meno blasonate". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta la direzione di gara, nella quale la squadra sannita è stata sconfitta per 2-0 dall'Inter. A parere di Mastella, "anche il livello di faziosità di alcuni telecronisti e commentatori ha ormai raggiunto vette davvero incredibili e non più tollerabili". "Se il calcio è questo francamente è meglio che la Serie A se la giochino solo le squadre di proprietà dei cinesi, degli americani e dei canadesi e che le altre società partecipino ad un altro campionato", conclude il sindaco del capoluogo sannita.