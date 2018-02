Varese: Aic, non rispettati gli accordi

ROMA, 25 FEB - "L'Assocalciatori e la rosa della prima squadra del Varese vogliono evidenziare l'attuale situazione di crisi dei calciatori, che vedono molto difficoltosa anche la normale prosecuzione dell'attività sportiva a causa del mancato rispetto degli accordi economici stipulati ai sensi dell'articolo 94 ter delle Noif, posto che i rimborsi spesa e le relative indennità ivi previste non vengono pagate da ottobre 2017". E' quanto si legge in una nota diffusa dal sindacato dei calciatori. "Le attuali difficoltà societarie, come già denunciato nel comunicato ufficiale del Varese del 2 febbraio 2018, oltre a determinare una paralisi operativa con conseguenti effetti pregiudizievoli per la società e il suo personale, non forniscono neanche le minime necessarie garanzie per la prosecuzione dell'attività ordinaria sino al termine della stagione", prosegue l'Aic.