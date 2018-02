Genoa. Izzo fermo un mese

GENOVA, 6 FEB - Doppio infortunio in casa Genoa per due giocatori che non hanno potuto prendere parte alla vittoria dell'Olimpico contro la Lazio. Per Armando Izzo, nemmeno convocato, gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale esterno. Lo stop previsto per il difensore napoletano è di circa quattro settimane. Un edema all'adduttore destro ha invece fermato durante il riscaldamento pregara ieri Aleandro Rosi che salterà la sfida con il Chievo di domenica prossima e verrà valutato per la successiva sfida con l'Inter. La squadra intanto ha già ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al Signorini in vista della seconda trasferta consecutiva domenica al Bentegodi contro il Chievo, gara che vedrà il rientro dalla squalifica di Spolli mentre il giudice sportivo ha fermato per una giornata Rossettini.