Anche la Lega ha concluso, nella coalizione di centrodestra che corre in Puglia alle Politiche, la presentazione delle candidature e delle liste. Confermate le indiscrezioni iniziali con la candidatura del coordinatore regionale Rossano Sasso, del consigliere regionale Andrea Caroppo e degli ex deputati (del Popolo delle Libertà) Roberto Marti e Nuccio Altieri. Queste in dettaglio le candidature nei collegi uninominali. Alla Camera: (Puglia 5 Bari-Altamura) Rossano Sasso; (Puglia 6 Monopoli) Nuccio Altieri; (Puglia 8 Nardò) Andrea Caroppo. Nei collegi plurinominali alla Camera la Lega ha presentato (Puglia 1 BAri) Rossano Sasso, Anna Rita Tateo, Giovanni Battista Riviello, Maria Montanaro; (Puglia 2 Lecce) Sasso, Tateo, Salvatore Di Mattina, Rosa Testino; (Puglia 3 Brindisi - Taranto) Tateo, Paolo TAurino, Angela Pennetti, Angelo Gianfrante; (Puglia 4 Foggia - Bat) il consigliere provinciale foggiano Joseph Splendido, Patrizia Melchiorre, Antonio Campana, Tateo. Al Senato: (Puglia 1) ex deputata della Lega Nord Erika Stefani, Roberto Marti, Antonella Lella, Benedetto Miscioscia; (Puglia 2) Marti, Lella, Antonio Scianaro e Isa di Bari. (