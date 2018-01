Usura: confiscati beni per 100 mln

ROMA, 26 GEN - Confiscati beni per 100 milioni di euro a quattro usurai che operavano nel nord del Lazio. Il Centro Operativo D.I.A. di Roma e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito i provvedimenti di confisca, disposti dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, nei confronti dei quattro uomini residenti a Ladispoli, in provincia di Roma e ritenuti i responsabili di aver accumulato illecitamente un ingente patrimonio, frutto principalmente di usura ai danni di cittadini e imprenditori locali in crisi economica, molti dei quali anche con il vizio del gioco d'azzardo.