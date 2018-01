Maltempo: venti forti da nord a sud

ROMA, 20 GEN - Correnti nord atlantiche in quota determineranno una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento delle temperature. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Dal pomeriggio di oggi previsti venti forti e di burrasca, nord-occidentali, sulla Sardegna. Dalle prime ore di domani, venti forti e di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Piemonte, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento. Dalla tarda mattinata di domani, l'avviso prevede poi venti forti e di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Abruzzo e Molise, specie su settori costieri, in estensione a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si prevedono, infine, mareggiate lungo le coste esposte. Per domani, allerta gialla sui settori tirrenici calabresi. Permane l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno)