Di Francesco: Schick superi errore Juve

ROMA, 29 DIC - "Schick deve avere la forza di superare l'errore contro la Juve e io gli sono vicino. Non è ancora un campione, ha qualità ma deve fare tanta strada. L'errore più grande è pensare che abbiamo perso per quell'errore". Così' Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "Contro gli emiliani dobbiamo vincere per non vanificare la crescita di squadra e ambiente che c'è stata finora", aggiunge. "Sono contento di quello che è cambiato nella Roma, ma è facile perdere i progressi fatti. Dobbiamo vincere per riprendere il percorso - sottolinea -. Sono stimolato da questa esperienza e sto bene. Stiamo cercando di trasformare Trigoria in una famiglia". "Pellegrini? E' un '96 e sta giocando tanto, è un elemento di grandissima prospettiva anche per la Nazionale azzurra. Ha acquisito maggiore personalità, lo ritengo uno dei titolari di questa squadra. Defrel? E' stato sfortunato, passando da un infortunio all'altro. Speravo di recuperarlo per domani", conclude.