Di Francesco: "Il Sassuolo mi emoziona"

ROMA, 29 DIC - "Contro il Sassuolo ho fatto un percorso bellissimo, a rivedere certe scene mi emoziono ancora, come ad esempio quando ricordo il gol di Missiroli, che ci permise di vincere il campionato di Serie B. Ringrazio tutti: mi hanno permesso di svolgere al meglio il mio lavoro. Iachini? Ha dato solidità alla squadra". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della partita contro la sua ex squadra. "La formazione? Giocherà Schick e poi sceglierò gli altri 10 da mandare in campo. Ci serve solo la vittoria", aggiunge.