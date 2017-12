Dortmund: mercato condiziona Aubameyang

ROMA, 29 DIC - Le continue voci di mercato, che lo vorrebbero lontano della Germania, condizionano notevolmente il rendimento di Pierre-Emerick Aubameyang. Lo spiega, in un'intervista alla rivista Kicker, Reinhard Rauball, presidente del Borussia Dortmund, la squadra dove gioca l'attaccante del Gabon. Il massimo dirigente del club giallonero ha detto che Aubameyang "è una brava persona, ha uno spirito spirito positivo, ma è stato condizionato mentalmente dalle offerte proveniente un po' dappertutto". Rauball ha detto di avere "imparato a conoscere e apprezzare l'Aubameyang calciatore". "Ha giocato un grande ruolo nella nostra crescita - le sue parole - è la pietra angolare del nostro successo". Aubameyang è legato al Borussia Dortmund da un contratto che scadrà nel 2021 e il dg del club, Hans-Joachim Watzke, ha riferito alla Bild di non "volere che parta". L'attaccante africano finora ha segnato 13 gol, ossia 2 in meno del capocannoniere della Bundesliga, il polacco Robert Lewandowski.