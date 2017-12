Barcellona: Arda Turan al passo d'addio

ROMA, 29 DIC - Arda Turan non vuole più rimanere a Barcellona e spera di trovare una via d'uscita dal club blaugrana, prima che si chiuda il calciomercato invernale. Il centrocampista turco non rientra nei piani dell'allenatore Ernesto Valverde che, in questa stagione e da quando ha preso il posto in panchina di Luis Enrique, non gli ha nemmeno concesso un minuto di presenza in una partita ufficiale dei catalani. Il giocatore è in uscita e il Barcellona - secondo l'edizione online del Mundo deportivo - ha valutato il suo cartellino 20 milioni.