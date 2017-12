Di Maio, siamo fissazione di Berlusconi

ROMA, 29 DIC - "Mi spiace che Berlusconi ogni giorno mi attacchi. Non lo avrei mai immaginato cinque anni fa. Siamo la sua fissazione". Lo ha detto questa mattina il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio a Quistello, nel Mantovano. "Noi siamo una forza politica - sostiene - nata perché in questi anni le politiche di Berlusconi avevano deluso i cittadini, così come quelle del centrosinistra. Molti credevano nella rivoluzione liberale che invece non c'è stata. Le prossime elezioni politiche non saranno tra Berlusconi e il movimento Cinque Stelle ma tra la vecchia politica e noi, e i cittadini dovranno scegliere".