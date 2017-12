Salvini, per governare no ai riciclati

MILANO, 29 DIC - "Se abbiamo l'ambizione di vincere ma soprattutto di governare, non possiamo imbarcare poltronari e riciclati. Lo dirò a Berlusconi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Radio Padania della futura coalizione di centrodestra. Secondo Salvini, non ne dovrà far parte "chi ha governato e governa con la sinistra o si è presentato alle Amministrative di giugno contro la Lega, contro il centrodestra e ci sta facendo opposizione nei Comuni o nelle Regioni. Non deve succedere a livello nazionale quanto successo in Sicilia. Lo dirò a Berlusconi". Salvini affronta quindi la questione migranti ed 'elegge' a modello il presidente americano Donald Trump in particolare per la decisione del taglio ai fondi all'Onu, "un ente inutile che aiuta l'immigrazione clandestina, così come l'Unicef che attacca chi si oppone allo ius soli".