Nasce "Civica Popolare",centristi con Pd

ROMA, 29 DIC - Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italiapopolare e Idv, si legge in una nota, danno vita alla lista "Civica Popolare" che sosterrà "l'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura". La lista, si legge ancora, "sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita" ed è "il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese".