Globe Soccer Awards:trionfano Real e CR7

ROMA, 28 DIC - Si è conclusa a Dubai l'ottava edizione dei Globe Soccer Awards, ospitata dal Madinat Jumeirah resort. Il mondo del calcio si è riunito per celebrare i vincitori delle tante categorie di professionisti. Non poteva mancare, dopo aver ricevuto il quinto Pallone d'Oro, il riconoscimento di miglior giocatore per Cristiano Ronaldo, premiato in collegamento da Madrid da Alessandro Del Piero. Il Real ha vinto anche il premio come miglior allenatore (Zinedine Zidane) e miglior club. La Liga è stata giudicata il miglior campionato, mentre Jorge Mendes ha battuto Mino Raiola come miglior agente. Premi alla carriera a Marcello Lippi, ct dell'Italia iridata 2006, all'ex capitano romanista Francesco Totti e alla bandiera del Barcellona Carles Puyol. Il riconoscimento per il miglior arbitro è andato al tedesco Felix Brych, che ha diretto la finale di Champions League a Cardiff tra Real Madrid e Juventus, finita 4-1 per gli spagnoli. All'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone è andato il Master Coach Special Award.