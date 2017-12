Arezzo, sospeso stato agitazione

MILANO, 28 DIC - Sospeso lo stato di agitazione e del preavviso di sciopero dei giocatori dell'Arezzo calcio. Lo annuncia l'Assocalciatori in una nota. "L'Aic - si legge - e i calciatori non sono soddisfatti dell'attuale situazione e del pagamento parziale delle retribuzioni: tuttavia, la società pare impegnata a risolvere l'attuale stato di incertezza e ottemperare ai pagamenti in tempi brevi". Da qui la decisione di sospendere temporaneamente lo stato di agitazione. "Nel caso in cui - continua la nota - alla ripresa del campionato, dopo la pausa invernale, la società risulti ancora morosa della mensilità di ottobre 2017, i calciatori saranno costretti a esercitare il diritto allo sciopero a tutela della loro dignità di calciatori e lavoratori".