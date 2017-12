Toti a Gentiloni,autonomia in 12 materie

GENOVA, 28 DIC - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a fine giunta ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per chiedere che ''la Liguria possa sedersi al tavolo per ottenere una maggiore autonomia della Regione dallo Stato già aperto con Lombardia ed Emilia Romagna''. ''La Liguria inizia un percorso che non è eversivo, ma previsto dalla Costituzione, - ha spiegato Toti - per chiedere al governo una maggiore autonomia su 12 materie''. Nella riunione odierna la giunta ha dato mandato al governatore di indicare i seguenti temi: in primis porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione, commercio con l'estero, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutela dell'ambiente. A cui si aggiungono: sostegno all'innovazione, tutela della salute, ricerca scientifica, protezione civile, governo del territorio, ordinamento della comunicazione (la richiesta di destinare una parte del canone Rai all'informazione locale), previdenza complementare e integrativa.